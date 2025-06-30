السفر الفردي يُهيمن على 78% من حجوزات السعوديين

في ظل ارتفاع درجات الحرارة في المملكة وتزايد الرغبة في قضاء فصل الصيف في وجهات أكثر اعتدالًا، كشفت بيانات سفر حديثة عن اتجاه متنامٍ بين السعوديين نحو السفر الدولي خلال صيف 2025، مدفوعًا بتغيرات ملحوظة في أنماط وتفضيلات السفر، بما في ذلك ازدياد إقبال فئة الشباب على السفر، وتفضيل أماكن الإقامة الفاخرة، إلى جانب ظهور وجهات جديدة غير تقليدية باتت تحظى باهتمام كبير من قبل المسافرين.

وأشارت البيانات إلى هيمنة السفر الفردي، خاصةً بين فئة الشباب، حيث بلغت نسبته 78.82% من إجمالي الحجوزات الصادرة من المملكة، وهو ما يعكس ميولًا متزايدة نحو السفر بغرض الاستكشاف الذاتي، أو لأهداف مهنية وتعليمية، في المقابل، حافظت حجوزات العائلات والأزواج على استقرارها مقارنة بالعام الماضي، بنسبة 11.43% و5.83% على التوالي.

أما من حيث خيارات الإقامة، فقد أظهرت الأرقام استمرار التوجه نحو الفنادق كاملة الخدمات، تليها المنتجعات والشقق الفندقية، مع ميلٍ ملحوظ نحو الفخامة، إذ استحوذت الفنادق من فئة الخمس نجوم على 40.92% من إجمالي الحجوزات، فيما جاءت فنادق الأربع نجوم في المرتبة الثانية بنسبة 32.22%، وهو ما يعكس رغبة شريحة واسعة من السعوديين في الحصول على تجارب إقامة راقية خلال رحلاتهم.

وتعكس هذه الاتجاهات تحوّلًا في سلوكيات المسافر السعودي، لا سيما في طريقة اتخاذ القرار السياحي، فسهولة إجراءات الدخول، وانخفاض التكاليف، وتنوع العروض الثقافية والترفيهية باتت عوامل حاسمة في اختيار الوجهة.

كما يظهر من البيانات أن الجيل الجديد من المسافرين السعوديين يبحث عن تجارب أكثر تخصيصًا وتنوعًا، مع تزايد استخدام المنصات الرقمية لاتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على تقييمات وتجارب سابقة.

جريدة الرياض