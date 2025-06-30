«سلمان للإغاثة» يوزع (911) سلة غذائية في محلية الحصاحيصا بالسودان و1500 في النيل الأزرق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول (911) سلة غذائية للفئات المحتاجة في محلية الحصاحيصا بولاية الجزيرة في جمهورية السودان، استفاد منها (6.007) أفراد، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، (1.500) سلة غذائية للأسر النازحة في محافظة باو بولاية النيل الأزرق في جمهورية السودان، استفاد منها (9.982) فردًا، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام (2025)م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيقًا للأمن الغذائي.