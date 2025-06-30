كلوب: توسيع «مونديال الأندية» أسوأ فكرة في تاريخ كرة القدم

انتقد يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق توسيع كأس العالم للأندية، ووصفها بأنها أسوأ فكرة تم تنفيذها على الإطلاق في كرة القدم.

وفي مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانية نُشرت في وقت متأخر أمس الجمعة، قال كلوب إن البطولة ستضع المزيد من الضغوط على جدول البطولات المزدحم بالفعل بالنسبة للاعبين.

ويضم الشكل الموسع للبطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة حاليا، 32 فريقا على أن تقام كل أربع سنوات قبل الموسم الجديد وفي الصيف بين البطولات الدولية الكبرى.

وأضاف المدرب الألماني “إنها بطولة لا جدوى منها. من يفوز بها سيكون أسوأ فائز على الإطلاق، لأنه سيلعب طوال الصيف ثم يعود مباشرة إلى الدوري.

“هناك أشخاص لم يشاركوا أبدا في الأعمال اليومية المتعلقة بكرة القدم، والآن يطرحون أفكارا جديدة”.

وأشار كلوب إلى أن اللاعبين اليوم يحصلون على وقت أقل وأقل للراحة، وحذر من أن إضافة بطولة أخرى قد يشكل خطرا محتملا على صحتهم.

وأضاف مدرب ليفربول السابق “هناك الكثير من المباريات. أخشى أن نرى الموسم المقبل إصابات لم نشهدها من قبل. وإن لم يحدث ذلك (الإصابات) لاحقا، فسيحدث خلال أو بعد كأس العالم للأندية. لا يوجد تعافي حقيقي للاعبين المشاركين في البطولة، لا جسديا ولا ذهنيا”.

ويتولى كلوب، الذي أنهى مسيرته الناجحة للغاية التي استمرت تسع سنوات مع ليفربول العام الماضي، الآن رئاسة كرة القدم العالمية لمجموعة رد بول، مالكة العديد من الأندية بينها رازن بال شبورت لايبزيج ونيويورك رد بولز.

ورد كلوب على سؤال بشأن ما إذا كان يرغب في العمل بالتدريب مرة أخرى قائلا “لم أعد أرغب في ذلك. لدي الآن عمل يشبع رغباتي ومكثف في الوقت ذاته أيضا.

“لا أنام صباحا ولا أخلد للنوم متأخرا، لكنني أستطيع تنظيم عملي بشكل أفضل بكثير”.

جريدة الرياض