رياضية

ميسي خارج البطولة.. باريس يكتفي برباعية في شباك إنتر ميامي

2025/06/29
paris
باريس سان جيرمان

تأهل باريس سان جيرمان لدور الثمانية في كأس العالم للأندية بعد فوز عريض على إنتر ميامي بنتيجة 4-0، الأحد، لتنتهي مسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في البطولة.

سجل أهداف باريس جواو نيفيز “ثنائية” وتوماس آفيليس “بالخطأ في مرماه” وأشرف حكيمي في الدقائق 6 و39 و44 و45+3 ليتأهل العملاق الفرنسي لمواجهة بايرن ميونخ أو فلامنجو البرازيلي في دور الثمانية.

كشر العملاق الباريسي عن أنيابه مبكرا، وكاد أن يسجل هدفا مبكرا بعد مرور ست دقائق، لكن أوسكار أوستاري حارس مرمى إنتر ميامي تصدى لفرصة محققة أمام برادلي باركولا.

وبعدها بقليل، نفذ فيتينيا ركلة حرة من الجهة اليسرى انقض عليها جواو نيفيز برأسه في الشباك ليتقدم بطل أوروبا بعد مرور ست دقائق فقط.

كووورة

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