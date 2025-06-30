الصين تطلق أول بطولة كرة قدم للروبوتات .. فيديو

انطلقت نهائيات دوري الروبوتات في بكين، حيث تواجه روبوتات T1 المزودة بالذكاء الاصطناعي في أول بطولة كرة قدم ذاتية القيادة للبالغين في الصين.

وتبين المشاهد المواجهة التي جرت بين فريقين من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في أول بطولة كرة قدم ذاتية القيادة للبالغين في الصين.

وتأتي البطولة، التي استضافها مركز بكين للفعاليات الإلكترونية الذكية، كفعالية تجريبية استعدادا لـ “ألعاب الروبوتات البشرية العالمية 2025″، وقبل انعقاد “مؤتمر الروبوتات العالمي 2025” في أغسطس/ آب المقبل، ما يؤكد مكانة بكين كمركز رائد للابتكار في التقنيات الروبوتية، خاصة بعد نجاحها في تنظيم أول نصف ماراثون للروبوتات البشرية في العالم في أبريل/ نيسان الماضي.

🟧الصين… انطلاق أول بطولة كرة القدم للروبوتات انطلقت في العاصمة الصينية بكين نهائيات دوري الروبوتات لكرة القدم. وتتنافس خلال على ملاعب عشبية فرق مؤلفة من روبوتات "T1" المزودة بالذكاء الاصطناعي في أول بطولة من نوعها. pic.twitter.com/vIna7Teh8K — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 29, 2025

وكالة سبوتنيك