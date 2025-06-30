كسلا تحتضن ختام زيارات وفد طواف القوة المشتركة بقيادة العميد بدرالدين عشر

شهدت مدينة كسلا الوادعة المحطة الختامية للمرحلة الأولى من الزيارات الميدانية والتفقدية التي يقوم بها وفد الطواف العسكري بقيادة العميد بدرالدين عشر، حيث التقى الوفد بـ العميد ركن أحمد داوود حميدو، قائد اللواء (41) مشاة وممثل قائد الفرقة (11) مشاة بولاية كسلا، وبحضور الناظر محمد الأمين ترك، رئيس نظارات البجا بشرق السودان.

ورافق الوفد عدد من القادة العسكريين من حركة العدل والمساواة السودانية بالقطاعين الشرقي والأوسط، من بينهم العقيد آدم مصطفى بارود، قائد الكتيبة الرابعة، والمقدم ود الشيخ الطيب، القائد الثاني للكتيبة، إضافة إلى النقيب جعفر إبراهيم مدير مكتب القائد، والقائد عبده بخيت، إلى جانب الملازم منذر والملازم حسن وبقية أفراد الوفد.

وخلال اللقاء، رحب قائد اللواء (41) مشاة بالوفد، واستمع إلى عرض شامل حول أهداف الطواف، الذي يهدف إلى تقوية البنية التحتية العسكرية وتعزيز مرتكزات معركة الكرامة، والرد على محاولات الاستهداف الممنهج التي تحاول صرف الأنظار عن الأهداف الوطنية الكبرى.

وأكد العميد حميدو على الدور الكبير الذي لعبته القوة المشتركة في المحور الشرقي، مشيراً إلى أن معركة الكرامة وحدت الصف الوطني، وجعلت الجميع يقف خلف القوات المسلحة والقوات المساندة لها. كما أشاد بالتنسيق الميداني المحكم، خاصة مع الكتيبة الرابعة، مشيراً إلى أن الطواف يعكس التزام القيادة العسكرية بالوقوف ميدانياً على الأوضاع.