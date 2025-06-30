سياسية
وزير التربية والتعليم بوسط دارفور يؤكد إهتمام حكومة الولاية بقضايا التعليم
أكد الأستاذ عبداللطيف إبراهيم، وزير التربية والتعليم بولاية وسط دارفور، اهتمام حكومة الولاية بقضايا التعليم.
جاء ذلك خلال تفقده طلاب ولاية وسط دارفور الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية بمراكز الامتحانات بنهر النيل.
وأضاف الوزير أن حكومة الولاية تعمل على تهيئة البيئة وتذليل الصعاب كافة حتى يتسنى للطلاب الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية بكل سهولة ويسر.
وأوضح أن اختيار ولاية نهر النيل مركزًا لأداء الامتحانات جاء لعدة أسباب، من بينها استعداد الولاية لاستقبال الطلاب الوافدين من ولاية وسط دارفور من حيث السكن والخدمات الطبية.
وأثنى سيادته على جهود حكومة ولاية نهر النيل في استضافة الطلاب وتوفير كل سبل الراحة لأداء الامتحانات، مقدمًا شكره لحكومة ومواطنى ولاية نهر النيل على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
من جانبه، أوضح الأستاذ حيدر أحمد تمبور، مدير عام وزارة التربية والتعليم بوسط دارفور، أن عدد الطلاب المسجلين بلغ 216 طالبًا وطالبة، تم توزيعهم على مركزين. وأضاف أن غرفة الطوارئ التي كونتها حكومة الولاية تعمل بجهد كبير لتوفير الخدمات للطلاب الممتحنين.
سونا