سفير السودان بيوغندا وبوروندي يلتقي بالوكيل الدائم لوزارة الخارجية البورندية

إلتقى السيد أحمد إبراهيم جردة سفير السودان بيوغندا وبوروندي (غير مقيم) الاحد بالوكيل الدائم لوزارة الخارجية البورندية، حيث بحث اللقاء عددا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقدم السيد السفير شرحا بآخر التطورات الداخلية بالبلاد بالتركيز على الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا المتمردة والدعم الذي تتلقاه من راعيتها الرئيسية الإمارات.