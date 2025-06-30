والي النيل الأبيض يدشن مشروع شجرة الشهيد!

دشن الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض خلال زيارته لمحلية الجبلين الأحد، بحضور أعضاء لجنة الأمن والوزراء المكلفين والأمين العام لحكومة الولاية والمدير التنفيذي لمحلية الجبلين والاستاذ منتصر بشير بلول رئيس اتحاد شباب السودان بالولاية ، دشن مشروع شجرة الشهيد الذي ينفذه اتحاد شباب محلية الجبلين بالتعاون مع شركة بشاير للبترول .

وحيا الوالي الأدوار الوطنية للشباب ومشاركتهم الفاعلة في حرب الكرامة ، ودعا لأهمية التفاف الشباب خلف القوات المسلحة والمقاومة الشعبية والمساهمة في زيادة الإنتاج والإنتاجية .

وفي ذات السياق قال الأستاذ منتصر بشير بلول رئيس اتحاد شباب السودان بالولاية في تصريح لـ (سونا) إن مشروع شجرة الشهيد يأتي ضمن محاور المشروع الشبابي للدفاع عن الوطن وإعادة الإعمار الذي يشتمل على عدد من البرامج من بينها اصحاح البيئة وإعمار المناطق التي دمرتها الحرب .