دعم بمبلغ ( 50 ) مليون .. والي القضارف يقف على المرافق الجديدة بطوارئ مستشفى الشرطة

سجل والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد أحمد حسن أحمد زيارة الأحد لمستشفى الشرطة بالقضارف رافقه خلالها المشرف على العمل الشرطي بالقطاع الشرقي ومدير شرطة الولاية والمدير العام لوزارة الصحة و التنمية الإجتماعية والمدير العام لوزارة المالية وعدد من المسؤولين.

ووقف سيادته على المرافق الجديدة التي تم إنشاؤها بالمستشفى من بينها قسم الطوارئ و الإصابات الذي تم تشييده بأحدث المواصفات لإستقبال الحالات الطارئة بجانب الوقوف على أعمال التوسعة التي تتم لزيادة السعة الإستيعابية للمستشفى.

وأشاد والي القضارف بالأدوار الكبيرة التي يقوم بها مستشفى الشرطة في خدمة المرضى ليس من منسوبي الشرطة وأسرهم فحسب وإنما لكل مجتمع الولاية ودعا لتزويد المستشفى بأحدث الأجهزة و المعدات الطبية لتجويد مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.