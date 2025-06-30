سياسية
بقيادة البرهان.. السودان يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع للتمويل والتنمية باسبانيا
يشارك السودان في مؤتمر الامم المتحدة للتمويل والتنمية والذي سينعقد في مدينة اشبيليا الاسبانية خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 3 يوليو 2025م، وقد وصل وفد السودان المشارك برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان إلى مدينة إشبيلية الإسبانية للمشاركة في فعاليات المؤتمر.
وصرح وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير حسين الأمين بان المؤتمر يبحث سبل تمويل التنمية وبصفة خاصة التنمية الريفية والزراعة في الدول الأقل نمواً، وتشارك في المؤتمر مؤسسات التمويل الاقليمية والدولية مثل بنك التنمية الافريقي والبنك الدولي ومن المتوقع أن يسعى قادة الدول المشاركين في المؤتمر حث المانحين ومؤسسات التمويل على دعم المشروعات التنمية الريفية والزراعة لخلق فرص عمل وزيادة انتاج الغذاء في الدول الأقل نمواً.
وقال السفير حسين الأمين (لسونا) من المتوقع ان وفد السودان سيقوم بتقديم رؤية لاعادة إعمار المشروعات الزراعية التي دمرتها المليشيا المتمردة واستعادة القطاع الزراعي للقيام بدورهم المعهود بتوفير الغذاء للمواطن السوداني وتصدير الفائض إلى دول الجوار التي تعتمد كثيراً على المنتجات الزراعية السودانية.
سونا