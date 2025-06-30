قصر الصداقة ببحري والأبراج.. والي الخرطوم يوجه نداء للمؤسسات الحكومية والخاصة بمراجعة مقارها والعمل على نظافتها وتأمينها

وجه والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم نداءً لكل المؤسسات الحكومية والخاصة بمراجعة مقارها والعمل على نظافتها وتأمينها عطفا على جولته اليوم لمباني فندق قصر الصداقة ببحري والأبراج التي تقع بالقرب من الفندق رافقه فيها الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبد السيد إبراهيم والمدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ الطيب سعد الدين .

وقال الوالي أن هذه المباني في مرحلة التشطيب النهائي وتوجد بها إمكانيات كبيرة وأجهزة ومعدات ذات قيمة مالية عالية يتطلب وجود ملاكها لحمايتها من السرقات .

ولفت الوالي أن الأجهزة الأمنية حققت انتشاراً جيدا وقامت برصد العديد من التعديات وألقت القبض على المجموعات المنظمة التي تستغل غياب أصحاب العقارات وتمارس السرقات .

كما لفت الوالي أن أفضل طريقة للتأمين هي عودة الملاك والمواطنين لعقاراتهم ومنازلهم وأن الولاية تعمل جاهدة لاستعادة الخدمات التي تشجع على العودة كاشفا عن الجهود الكبيرة المبذولة لزيادة إنتاجية محطة مياه بحري وتشغيل محطة مياه المقرن.