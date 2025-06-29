والي الخرطوم يقرع جرس امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة للعام 2024 من مدرسة دار السلام المغاربة بشرق النيل

وشكر والي الخرطوم كل الذين ساهموا في الترتيب لقيام الامتحانات بالولاية بداية من وزارة التربية والمعلمين والمعلمات والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات والاجهزة التنفيذية والمنظمات والمجتمع .

كما حيا الطلاب وهم يجلسون لهذه الامتحانات التي جاءت في هذه الظروف مؤكدا أن الولاية ستسخر كل إمكانياتها من أجل إنجاح سيرها حتى نهايتها.