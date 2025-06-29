سياسية
والي الخرطوم يقرع جرس امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة للعام 2024 من مدرسة دار السلام المغاربة بشرق النيل
قرع والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزه الجرس لانطلاقة بداية امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة للعام 2024 من مدرسة دار السلام المغاربة النموذجية الثانوية بنات بمحلية شرق النيل .
وشكر والي الخرطوم كل الذين ساهموا في الترتيب لقيام الامتحانات بالولاية بداية من وزارة التربية والمعلمين والمعلمات والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات والاجهزة التنفيذية والمنظمات والمجتمع .
كما حيا الطلاب وهم يجلسون لهذه الامتحانات التي جاءت في هذه الظروف مؤكدا أن الولاية ستسخر كل إمكانياتها من أجل إنجاح سيرها حتى نهايتها.
وأكد مدير عام وزارة التربية والتعليم دكتور قريب الله محمد أحمد بأن وزارته أكملت كل الترتيبات لبداية الامتحانات بدأ بإكمال المقررات والترتيبات لمراحل الكنترول وقال يجلس للامتحانات 27537 طالب وطالبه موزعين على 189 مركزا بمتابعة عبر الكنترول ل 2585 معلماً ومعلمة.
سونا