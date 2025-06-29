سياسية
“البرهان” رئيس مجلس السيادة الانتقالي يصل أسبانيا
وصل السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان الأحد إلى مدينة إشبيلية الأسبانية للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.
وذلك تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز.
ويشارك في المؤتمر عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلين للمنظمات الإقليمية والدولية بجانب الخبراء الإقتصاديين المعنيين بالتنمية المستدامة.
ويعد المؤتمر منصة حيوية لتحقيق التضامن العالمي والتعاون الدولي في مجال تمويل التنمية المستدامة.
سونا