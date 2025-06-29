القنصل العام ببنغازي يشهد انطلاق امتحانات الشهادة السودانية 2024

شهد القنصل العام بمدينة بنغازي عبدالرحمن محمد رحمة الله في تمام الثانية ظهر الأحد انطلاق امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة 2024 بمدرسة الصداقة السودانية الليبية بمدينة بنغازي.

وفي تصريح لسونا اوضح القنصل العام أنه يجلس للامتحانات هذا العام عدد 66 طالب و 127 طالبة فضلًا عن أرقام الجلوس المخصصة للطوارئ لمعالجة أوضاع الطلاب المؤهلين للجلوس للإمتحان ولم يلحقوا بالترتيبات الأولية.

وأثنى رحمة الله على اهتمام الدولة على أعلى مستوياتها بإنجاز قيام الامتحانات في مواعيدها المحددة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد،

كما أشاد بالتسهيلات التي قدمتها الدولة الليبية لقيام الامتحانات على أراضيها، متمنيا للطلاب التوفيق والسداد .