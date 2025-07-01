معسكرات الفاشر تستفيد من مشروع المطبخ المركزي لتوفير الغذاء للنازحين

دشنت غرفة طوارئ الفاشر ، والمعسكرات بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بالتعاون مع منظمة تباشير للعون والتنمية ، الأحد، الوثبة الثانية لمشروع المطبخ المركزي ، ويستهدف توزيع وجبات غذائية صحية وآمنة يومياً لعدد’12500″ مستفيد من الفئات الأشد حاجة داخل المعسكرات ، تحت شعار “غذاء آمن ،، لأمل دائم” وذلك بدعم من منظمة اليونيسيف.

واكد مدير منظمة تباشير للعون والتنمية بالولاية ، ايوب ابراهيم عربي، إهتمام المنظمة بتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين بمراكز إيواء النازحين داخل مدينة الفاشر ، وعدد من المحليات .

وقال في تصريح (لسونا) أن المشروع جاء إستجابة لحوجة النازحين بمراكز إيواء الفاشر ، ومناطق ريفي الفاشر ، والذين فروا نتيجة لتداعيات الأحداث الأخيرة التي حدثت بمعسكر زمزم للنازحين بالفاشر، ومناطق ريفي الفاشر .

واضاف عربي أن الوثبة الثانية لمشروع المطبخ المركزي تستهدف عدد”50″، مطبخآ بمراكز إيواء النازحين بمدينتي الفاشر ، وطويلة ، بواقع عدد “25” مطبخ بكل مدينة.

وقال أن المشروع يجري تنفيذه بدعم من منظمة اليونيسيف وعبر منظمة تباشير للعون والتنمية عن طريق غرف الطوارئ ، وسوف سيستمر لمدة أسبوعين.