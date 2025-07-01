سياسية

معسكرات الفاشر تستفيد من مشروع المطبخ المركزي لتوفير الغذاء للنازحين

2025/07/01
لحوم
دشنت غرفة طوارئ الفاشر ، والمعسكرات بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بالتعاون مع منظمة تباشير للعون والتنمية ، الأحد، الوثبة الثانية لمشروع المطبخ المركزي ، ويستهدف توزيع وجبات غذائية صحية وآمنة يومياً لعدد’12500″ مستفيد من الفئات الأشد حاجة داخل المعسكرات ، تحت شعار “غذاء آمن ،، لأمل دائم” وذلك بدعم من منظمة اليونيسيف.
واكد مدير منظمة تباشير للعون والتنمية بالولاية ، ايوب ابراهيم عربي، إهتمام المنظمة بتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين بمراكز إيواء النازحين داخل مدينة الفاشر ، وعدد من المحليات .
وقال في تصريح (لسونا) أن المشروع جاء إستجابة لحوجة النازحين بمراكز إيواء الفاشر ، ومناطق ريفي الفاشر ، والذين فروا نتيجة لتداعيات الأحداث الأخيرة التي حدثت بمعسكر زمزم للنازحين بالفاشر، ومناطق ريفي الفاشر .
واضاف عربي أن الوثبة الثانية لمشروع المطبخ المركزي تستهدف عدد”50″، مطبخآ بمراكز إيواء النازحين بمدينتي الفاشر ، وطويلة ، بواقع عدد “25” مطبخ بكل مدينة.
وقال أن المشروع يجري تنفيذه بدعم من منظمة اليونيسيف وعبر منظمة تباشير للعون والتنمية عن طريق غرف الطوارئ ، وسوف سيستمر لمدة أسبوعين.
وكشف أن المنظمة قد أطلقت مشروع سقيا مياه الشرب والذي انطلق منذ مطلع شهر يونيو الجاري وسيستمر لمدة ثلاثة أشهر ، حيث يستهدف المشروع توفير مياه الشرب الصالحة والنقية لمراكز إيواء النازحين ، والمراكز الصحية بمدينة الفاشر ، بواقع عدد “285” برميلآ يوميآ .وعبر عربي عن شكره وتقديره لمنظمة اليونيسيف ، وكل الجهات الأخرى الداعمة.
سونا

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