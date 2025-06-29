إنطلاقة امتحانات الشهادة الثانوية بمركز القنصلية العامة لجمهورية السودان بجدة

انطلقت ظهر الأحد الموافق 29 يونيو الجاري بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية امتحانات الشهادة الثانوية بمركز القنصلية العامة لجمهورية السودان بجدة والتي أقيمت في جامعة جدة بفرع البنين في عسفان وفرع الجامعة للبنات بحي الفيصلية، وذلك بتشريف سعادة السفير/ كمال علي عثمان طه ، القنصل العام ، الذي قرع الجرس في تمام الساعة الثالثة بتوقيت مكة المكرمة، إيذاناً ببداية الجلسة الأولى، وذلك بحضور بقية طاقم القنصلية العامة وملحقياتها.