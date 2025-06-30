عبد الله يحي: وحدة الصف العسكري وتلاحمها مع الإرادة الشعبية كانت حجر الأساس في تثبيت أركان الدولة

قال الاستاذ عبدالله يحي عضو المجلس السيادي رئيس تجمع قوى تحرير السودان قال أن وحدة الصف العسكري وتلاحمها مع الإرادة الشعبية كانت هي حجر الأساس في تثبيت أركان الدولة في أصعب الظروف، بدءًا من معارك الجزيرة، مرورًا بتحرير الخرطوم، وصولًا إلى المدن الصامدة في الفاشر وبابنوسة، حيث واجهت قواتنا أعقد التحديات وأشرس المعارك.

جاء ذلك في تدوينة له على الفيسبوك وجهها إلى القوات المسلحة ، والمشتركة والى كافة التشكيلات العسكرية المساندة العاملة على امتداد مسرح العمليات في ربوع الوطن.

واضاف “إن الوطن ينادي ابناءه في القوات المسلحة والمشتركة والمقاومة الشعبية لينتصروا له مرة أخرى عبر توحيد الكلمة، والتسامي على الخلافات، والعمل المشترك من أجل مستقبل وطن يستحق التضحية”.