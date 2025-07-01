والي سنار: المليشيا خربت كل البنى التحتية بالولاية

اكد والي سنار اللواء ركن م الزبير حسن السيد ان مليشيا الدعم السريع خربت البنية التحتية لولاية سنار في كافة المحاور.

جاء ذلك لدى استقباله الأحد مفوض العون الانساني سلوى آدم بنية وثمن الزبير جهود المفوضية الاتحادية والولائية لتدخلاتها الكبيرة أثناء الحرب وبعد تحرير الولاية.

ودعا والي سنار لمزيد من التدخلات خاصة في مجالات الزراعة والصحة والتعليم. مؤكدا ان المليشيا افقرت مواطن الولاية تماما.

من جهتها اكدت مفوض العون الانساني د. سلوى آدم بنية ان زيارتها جاءت لمباركة الانتصارات والوقوف على احتياجات ولاية سنار بعد التحرير، مثمنة جهود القوات المسلحة والقوات المساندة لها. موجهة المنظمات بمزيد من التدخلات، وقالت ان المفوضية ستقدم كل ما في وسعها لمواطن ولاية سنار الذي تأثر بالحرب لافتة الى ان هذا حقه وليس منحة.

من جانبه اكد وزير الصحة المكلف بولاية سنار د. ابراهيم العوض احمد ان حكومة ولاية سنار تعمل في تناغم تام مشيدا بتدخلات مفوضية العون الانساني والمنظمات. مشيرا إلى انهم كانوا سندا لحكومة الولاية في كل المحاور.

من جهته رحب مفوض العون الانساني بولاية سنار محمد عبدالفتاح بادى بزيارة مفوض العون الانساني د. سلوى آدم بنية، مؤكدا ان دعم المفوضية لم يتوقف اثناء الحرب وبعد الحرب، مشيدا بتدخل المنظمات في كل الفترات. مبينا ان ولاية سنار تحتاج تدخلات في مجال الزراعه والصحة والتعليم. مبينا ان تدخلات المفوضية كانت قوية في فترة محاصرة مدينة سنار.

هذا وقد وقف والي سنار ومفوض العون الانساني والجهاز التنفيذي بولاية سنار ولجنة امن ولاية سنار على مركز إيواء السكة حديد بسنار التقاطع.