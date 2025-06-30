4 أكواب من القهوة يوميًا تقلل هشاشة كبار السن وتحسن النشاط العقلي

كشفت دراسة حديثة نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية أن شرب أربعة إلى ستة أكواب من القهوة يوميًا يساعد في خفض الهشاشة وتحسين النشاط الجسدي والعقلي لدى كبار السن، خصوصًا من تجاوزوا سن الستين.

وتعد هذه الدراسة، التي استمرت أربع سنوات وشملت أكثر من ألف شخص فوق سن الخامسة والخمسين ضمن برنامج الشيخوخة الطولية في أمستردام، الأولى من نوعها التي تربط بين استهلاك القهوة ومؤشرات الضعف الجسدي.

أظهرت النتائج أن القهوة تلعب دورًا في تعزيز الإدراك وتقوية العضلات والحد من التعب، مما يقلل من مظاهر الهشاشة الشائعة مع التقدم في السن.

وأرجع الباحثون ذلك إلى مكوناتها مثل الكافيين، الذي يزيد من اليقظة ويُسهل الحركة، والبوليفينولات التي تحارب الالتهابات، إضافة إلى مركب “تريغونيلين” الذي يدعم الذاكرة والصحة الإدراكية.

ورغم فوائدها، حذّر الخبراء من الإفراط في استهلاك القهوة، مؤكدين أن تجاوز الحد اليومي الموصى به، وهو نحو أربعة أكواب، قد يسبب آثارًا سلبية كارتفاع ضغط الدم والقلق واضطرابات النوم.

كما شدد التقرير على أن القهوة مكمل داعم لا يغني عن النشاط البدني المنتظم، الذي يبقى الأساس في تقوية الجسم وتعزيز وظائفه الحيوية لدى كبار السن.

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