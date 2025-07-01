بتسهيلات جديدة.. 3 تأشيرات للمقيمين في دول الخليج تتيح أداء مناسك العمرة

أتاحت وزارة الحج والعمرة السعودية بعض التسهيلات المقدّمة لضيوف الرحمن، للمقيمين في دول الخليج، حيث تسمح لهم بالقدوم لأداء المناسك بمختلف أنواع التأشيرات.

ووفق وزارة الحج والعمرة، يمكن للمقيمين في دول الخليج، أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة عبر التأشيرات التالية:

تأشيرة العمرة: لحجز وشراء باقات العمرة عبر منصة نسك:

www.nusuk.sa

تأشيرة المرور: تمنح عند الحجز مع الخطوط السعودية أو طيران ناس

www.flynas.com | www.saudia.com

التأشيرة السياحية: يمكن التقديم عليها عبر موقع وزارة الخارجية:

ksavisa.sa

وأكدت وزارة الحج والعمرة أنه يشترط الحصول على تصريح مسبق عبر تطبيق “نسك”، لأداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة.

الشرق القطرية