شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل “يردم” المطربة إيمان الشريف: (عبايتك الظهرتي بيها في أسوان مبشتنة وشكلك اشتريتيها من كرداسة)

واصل الفنان شريف الفحيل, إثارة الجدل بمهاجمة زملائه المطربين, عبر بثه المباشر الذي يقدمه على إحدى حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الضحية هذه المرة كانت المطربة المعروفة إيمان الشريف, التي تسلم من هجوم وسخرية الفحيل.

حيث سخر المطرب المثير للجدل من زميلته بعد ظهورها في حفل ليالي “العسكري”, الأخير والذي أقيم بمدينة أسوان المصرية, بمشاركة نخبة من المطربين.

وقال شريف, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (عبايتك الظهرتي بيها في أسوان مبشتنة وشكلك اشتريتيها من كرداسة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين