بالصور.. كيم كارداشيان توّدع زفاف جيف بيزوس والبندقية بأجرأ إطلالة

أبدعت كيم كارداشيان مجددًا في إطلالتها الأنيقة في حفل ما بعد زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز، الذي حمل طابع البيجامات، على الرغم من أنها لم تتمكن من حضور الحفل على ما يبدو.

شوهدت نجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 44 عامًا، وهي تتباهى بجمالها في شوارع مدينة البندقية الإيطالية، في وقت متأخر من ليلة الجمعة، لإجراء جلسة تصوير مع فريقها. ارتدت ملابس داخلية بدرجات البيج والنود من تصميم ديلارا فينديك أوغلو، المصممة نفسها التي صممت فستان زفاف شقيقتها كايلي جينر المثير للجدل.

أكملت نجمة سكيمز إطلالتها الجريئة بمجوهرات من لورين شوارتز.

على الرغم من أنها وجدت إطلالة أنيقة تناسب طابع ملابس النوم، يبدو أن كارداشيان لم تتمكن من التباهي بإطلالتها أمام الحاضرين شخصيًا، حيث غادرت هي وكلوي كارداشيان إيطاليا صباح أمس (السبت).

تمكنت كايلي، ٢٧ عامًا، وكيندال جينر، ووالدتهما كريس جينر، من حضور حفل ما بعد الزفاف مساء السبت، حيث شوهدتا في قارب مائي، كلٌّ منهما تُضفي على الحفل طابعها الخاص.

ارتدت مؤسسة “كايلي” لمستحضرات التجميل، من جانبها، بلوزة فضية قصيرة مكشوفة من بول آرون وتنورة بيضاء، بينما اختارت شقيقتها عارضة الأزياء، ٢٩ عامًا، فستانًا بنفسجيًا جذابًا من تصميم “تييري موغلر” الكلاسيكي.

ارتدت والدتهما، ٦٩ عامًا، طقمًا رماديًا وأبيضًا بنقوش دائرية ووشاحًا أسود من الريش، وهو ما بدا مناسبًا لقواعد اللباس.

وأما كيم، فقد حضرت حفل زفافها يوم الجمعة، حيث شوهدت بفستان كلاسيكي من تصميم “فيرساتشي”، من تصميم جياني، المؤسس الراحل لدار الأزياء الإيطالية. صُنع الفستان من شبكة معدنية مغطاة بلون شوكولاتة ودانتيل، وزُين بالكامل بالترتر البني وخرز البذور.

وقد زادت نجمة مسلسل “American Horror Story” من بريق إطلالتها بمجوهراتها، حيث ارتدت قلادتين ألماسيتين مذهلتين من تصميم Mousaieff مع أقراط على شكل كمثرى وثنائي من الخواتم الضخمة.

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