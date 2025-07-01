ريهانا الحامل تُبرز بطنها مع “سنفورة” بإطلالة شفافة من Chanel – صور

سلطت ريهانا الضوء على بطنها المنتفخ بإطلالة جديدة على السجادة الحمراء، إذ ظهرت النجمة الحائزة على جائزة “غرامي” تسع مرات، والبالغة من العمر 37 عامًا، برفقة آيساب روكي في العرض الأول العالمي لفيلم “السنافر” في بروكسل أمس (السبت)، مرتديةً إطلالةً انسيابيةً مع قسمٍ شفافٍ في المنتصف كشف عن بطنها المنتفخ.

استغرق تصميم طقم ريهانا المُصمم خصيصًا من “شانيل” Chanel، والذي تضمن بلوزةً وتنورةً من الشيفون الحريري باللون الأخضر السيلادوني، 840 ساعة، وفقًا لدار الأزياء. زُيّن الطقم بالترتر والكريستال والريش.

ووفقًا لـ”شانيل”، استوحت الإطلالة من مجموعة أزياء الهوت كوتور لربيع 2003، وجاءت مُكملةً بقماش الأورغانزا المتناسق وزهرة الكاميليا المزينة بالريش، بالإضافة إلى أزرارٍ مرصعة بالجواهر.

ريهانا، التي كشفت في حفل ميت غالا في أيار (مايو) أنها وروكي ينتظران مولودهما الثالث، حضرت العرض الأول لأحدث أفلامها في بلجيكا برفقة مغني الراب، البالغ من العمر 36 عامًا، والذي أطل بقميص مخطط بأزرار، وربطة عنق مخططة، وبنطال أسود فضفاض، ونظارة شمسية سوداء.

يُذكر أن الثنائي والدا لطفلين: آر زد إيه (3 سنوات)، ورايوت (سنة).

وتلعب ريانا دور البطولة في فيلم السنافر الجديد بشخصية سنفورة. ومع تطور الأحداث، تقود ريهانا السنافر في مهمة في “العالم الحقيقي” لإنقاذ بابا سنفور، وفقًا لملخص الفيلم.

يقول الملخص: “بمساعدة أصدقاء جدد، يجب على السنافر اكتشاف مصيرهم لإنقاذ الكون”.

يشارك في بطولة الفيلم أيضًا جيمس كوردن، ونيك أوفرمان، ودانيال ليفي، وآمي سيداريس، وناتاشا ليون، وساندرا أوه، وأوكتافيا سبنسر، ونيك كرول، وهانا وادينغهام، وأليكس وينتر، ومايا إرسكين. أما بالنسبة لموسيقى فيلم السنافر، فيمكن للمعجبين توقع بعض الأغاني الجديدة من ريانا، التي أصدرت بالفعل أغنية “صديقتي” في مايو.

سيعرض فيلم Smurfs في دور العرض السينمائية يوم الجمعة 18 تموز (يوليو).

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