محامي شيرين عبد الوهاب يهدد المسيئين لها

أصدر المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانا صحافيًا أكد فيه أنها تتعرض لحملة ممنهجة معروف من وراءها، لتدمير أي نجاح تقوم به، وذلك بعد الهجوم الأخير عليها، عقب حفلها بمهرجان موازين بدورته الـ20.

وقال قنطوش في بيانه: الفنانة شيرين عبد الوهاب تشكر كل من ساندها ووقف بجانبها، ونحن لسنا ضد حرية الرأي ولكن يكون بنّاء ليس به أي إساءة، وهناك بعض الآراء المدفوعة من خلال حملات ممنهجة بها إساءة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك”.

وتلقت شيرين عبد الوهاب موجة من الانتقادات خلال حفلها الأخير في ختام مهرجان موازين بالمغرب، وذلك بعد أن بدأت فقرتها الغنائية بـ”ميدلي من أشهر أعمالها باستخدام تقنية الـ”بلاي باك”، ما أثار استياء جمهورها الكبير الذي كان ينتظر أداءً حيًّا بعد غيابها عن الحفلات في المغرب لمدة تسع سنوات، وهتف الجمهور خلال الحفل بـ”غني بصوتك”، في إشارة واضحة لمطالبتها بالغناء المباشر بصوتها الحقيقي بدلًا من الاعتماد على التسجيلات الصوتية، واستجابت شيرين عبد الوهاب سريعًا لطلب جمهورها، وعادت لتغني مباشرة على المسرح.

مجلة لها