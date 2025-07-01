رئيس هيئة التدريب مشرف القطاع الشرقي يشهد ختام دورة أخذ البصمات بشرطة ولاية القضارف

شهد اللواء شرطة حقوقي /سامي حامد أحمد حريز رئيس هيئة التدريب مشرف القطاع الشرقي صباح الاثنين ختام دورة “أخذ البصمات” التي نظمتها شرطة ولاية القضارف برعاية اللواء شرطة/ عصام الدين محجوب محمد أحمد مدير شرطة الولاية وحضور القيادات الشرطية وضباط الصف والجنود وهدفت الدورة لرفع الكفاءة المهنية لمنسوبي شرطة الولاية في مجال البصمات الجنائية وتزويدهم بالمعارف العلمية والعملية الخاصة بالتعرف على الهوية عبر البصمات وإستخدام التقنيات الحديثة في العمل الجنائي

ممثل الخريجين اعرب عن شكرهم العميق لقيادة الشرطة بالولاية وهيئة التدريب مؤكداً أن الدورة أضافت لهم معرفة نوعية ستنعكس مباشرة على آدائهم المهني في مواقع العمل كما أشار إلى روح الإنضباط والتعاون التي سادت بين المشاركين والمدربين مما أسهم في تحقيق أهداف الدورة بكفاءة عالية.

العميد شرطة/ محمد عظيم مدير دائرة الجنايات أكد أهمية الدورة في تحسين جودة العمل الجنائي مشيداً بالمستوى المتقدم الذي ظهر به المتدربون ومعبراً عن امله بانعكاس مخرجات الدورة على كفاءة آداء فرق التحقيق والتحري بالولاية. فيما أعرب

اللواء شرطة/ عصام الدين عن فخره واعتزازه بهذه المجموعة من المتدربين مشيراً إلى أن الإهتمام بالتدريب هو أحد أعمدة العمل الأمني الحديث. كما أكد التزام شرطة الولاية بدعم مسيرة التدريب والتأهيل المستمر مشيداً بالجهود التي بذلتها هيئة التدريب في تنفيذ وإنجاح الدورة.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة حيا اللواء حريز المتدربين وهنّأهم على إجتيازهم للدورة مثمناً التزامهم وجديتهم في اكمال البرنامج التدريبي مؤكدا ان هيئة التدريب ستواصل برامجها التدريبية في كافة ولايات القطاع مشدداً على أهمية تطوير القدرات في مجالات الأدلة الجنائية ومواكبة المستجدات التقنية العالمية.

المكتب الصحفي للشرطة