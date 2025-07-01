جهاز المغتربين يستقبل المجموعة الأولى من السودانيين العائدين من سلطنة عمان عبر ميناء سواكن

وصلت إلى ميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن ظهر الاثنين المجموعة الأولى من السودانيين العائدين من سلطنة عمان عبر ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية .

حيث كان في إستقبالهم فريق جهاز المغتربين بقيادة الدكتور عبد الرحمن سيد أحمد زين العابدين الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج والدكتور حسن بابكر أحمد مدير عام الجاليات والهجرة، والأستاذ مالك على فقيري مدير عام الشؤون المالية والإدارية بجهاز المغتربين.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن سيد أحمد الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج أن عودة السودانيين من سلطنة عمان تأتي بالتنسيق مع سفارة السودان بالسلطنة في إطار مجهودات الدولة لعودة الراغبين من السودانيين وذلك عبر برنامج العودة الطوعية الذي يتبناه وينفذه جهاز المغتربين.

وثمن سيد أحمد التعاون الكبير لسفارة السودان بسلطنة عمان بقيادة السفير عصام الدين عوض أحمد متولي سفير السودان لدى السلطنة والدور الذي قامت به السفارة في توفير المعلومات للجهاز وتسهيل واستكمال إجراءات العائدين، وكذلك القنصلية العامة بجدة التي قامت بدورها في استقبال العائدين عند ميناء جدة واستكمال إجراءات عبورهم وخروجهم عبر الميناء.،

وشكر الأمين العام لجهاز المغتربين سلطنة عمان حكومةً وشعباً لاستضافتها الكريمة للسودانيين وحسن تعاملها معهم.

وأبان أن العودة مستمرة مؤكدا حرص الدولة وترحيبها بكافة مواطنيها العائدين من الخارج وتقديم تسهيلات العودة لهم.