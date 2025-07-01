ود الأمين.. تعاني المدارس الثانوية والابتدائية للبنين والبنات من ضعف البنية التحتية والحوجة إلى ترميمات عاجلة

التقى الأستاذ صديق فريني، مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، وفدًا من مواطني قرية ود الأمين الواقعة شرق النيل ضمن الوحدة الإدارية أم ضوبان، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالاستماع إلى قضايا المجتمعات الطرفية وتحسين أوضاع الخدمات الأساسية في الريف.

واستعرض الوفد خلال اللقاء أبرز التحديات التي تواجه سكان القرية التي تبعد نحو 80 كيلومترًا من العاصمة الخرطوم، مشيرين إلى التدهور الكبير في مستوى الخدمات، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

وأوضح المتحدثون أن المركز الصحي الوحيد في القرية، والذي تم تأسيسه منذ عام 1981، لم يشهد أي عملية تأهيل حتى الآن، مما انعكس سلبًا على الخدمة الصحية. كما تعاني المدارس الثانوية والابتدائية للبنين والبنات من ضعف البنية التحتية والحوجة إلى ترميمات عاجلة.

كما طالب الوفد بضرورة تنفيذ مشروع مياه عاجل، باعتباره من أولويات الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدين على أهمية تدخل الجهات الحكومية والمنظمات الوطنية لتوفير الدعم اللازم.