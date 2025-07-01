الولاية الشمالية تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الدرن

نظم برنامج مكافحة الدرن بالولاية الشمالية الاثنين بدنقلا إحتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الدرن.

واكد مدير عام وزارة الصحة بالولاية الشمالية دكتور ساتي حسن ساتي لدى مخاطبته فعاليات الإحتفال، إن برنامج مكافحة الدرن قام بأدوار ملموسة وعظيمة، لافتا إلى أن المتطوعين في البرنامج قدموا نموذجا يحتذي به وسيظلون مصدر فخر وإعزاز للقطاع الصحي لما يقدمونه من عمل كبير.

وأشار إلي دعم وزارته وتبنيها لبرامج ومشروعات برنامج مكافحة الدرن.

وأضاف أن هناك ارتفاعا ملحوظا في نسب الشفاء من مرض الدرن وذلك بفضل التدخلات الواضحة من قبل إدارة البرنامج والمتطوعين وجدد الحرص على تطوير برنامج مكافحة الدرن والعمل على تطوير مراكز تقديم الخدمة والإهتمام بالمرضي .

من جانبه أوضح مدير البرنامج القومي لمكافحة الدرن دكتور عبدالمنعم السراج، أن الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة الدرن، والذي يصادف الرابع والعشرين من يونيو من كل عام، يشمل جملة من الأنشطة والبرامج .