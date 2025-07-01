والي الخرطوم: وزارة التخطيط العمراني تنتظرها مهام كبيرة لتأكيد ولايتها على الأراضى الحكومية

أكد والي الخرطوم الأستاذ احمد عثمان حمزة أن وزارة التخطيط العمراني تنتظرها مهام كبيرة لتطبيق اللوائح والقوانين وتأكيد ولايتها على الأراضى الحكومية وفقا لقانون التخطيط العمراني.

جاء ذلك خلال لقائه الاثنين المدير العام لوزارة التخطيط العمراني مهندسة وجدان إبراهيم مصطفى عقب تكليفها بالمنصب مؤخرا وذلك بحضور الأمين العام لولاية الخرطوم الهادي عبدالسيد إبراهيم والمدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ الطيب سعد الدين.

ودعا الوالي إلى أهمية استكمال هياكل الوزارة وتفعيلها لتنفيذ بعض المهام العاجلة خاصة فيما يلي إكمال تخطيط القرى ومراقبة المباني وإزالة المخالفات في الشارع العام والنظر في القضايا التخطيطية العالقة واحكام تنفيذ المخطط الهيكلي العمراني.

ولفت الوالي الي أن قضية السكن العشوائي داخل المخططات الممنوحة للمواطنين يشكل أكبر التحديات ودعا لإيجاد معالجة تشجع المواطنين على تعمير القطع السكنية الممنوحة لهم لحمايتها من التعديات العشوائية.