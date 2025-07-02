إنشاء مجمع علياء الطبي المتكامل بالدندر

اعلن المدير التنفيذي لمحلية الدندر الأستاذ الضو أحمد يعقوب عن بشريات خدمية لانسان الدندر في المجال الطبي والعلاجي، مبشرا بقيام مجمع علياء الطبي المتكامل جوار مستشفي الدندر وتسهيل كافة الاجراءات التي من شأنها تنفيذ المشروع الخدمي في أسرع وقت لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين .

وذلك بحضور لجنة أمن المحلية ووفد الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطيبة بالقوات المسلحة ،

وقال يعقوب في تصريح لسونا أن قيام المجمع الطبي سوف يسهم وبصورة كبيرة في تحسين مستوي الخدمات التشخيصية والعلاجية التي يقدمها المجمع بأسعار زهيدة بجانب وجود كافة التخصصات الطيبة النادرة مما ينعكس إيجابا علي مواطن المنطقة وما جاورها.

وقال انه تم تحديد ومنح الوفد قطعة أرض لتشييد المجمع على ان تؤول مستقبلا” للمحلية وذلك إستشعارا منهم بحاجة المواطن لمثل هذه الخدمات ، معرباً عن شكره لمجموعة علياء لمبادرتها الإنسانية وللجنة أمن المحلية في دعمهم للمشاريع الخدمية والحيوية التي تصب في المصلحة العامة.

فيما أعرب مدير جهاز الأمن والمخابرات وحدة أمن الدندر د. عصام الدين عبدالوهاب عن سعادته بقيام الصرح الطبي ووصفه بالمهم في تقديم خدمات طبية متخصصة في المعامل والأجهزة التشخيصية والصيدليات المرجعية للمجمع الطبي، مؤكدا وقوفهم ودعمهم لكافة المشاريع التي تخدم المواطن لاسيما في المجال الطبي من أجل خدمة الإنسانية .