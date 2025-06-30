رئيس مجلس السيادة يلتقي الرئيس العراقي

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتــاح البرهــان، الاثنين، الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد بمدينة إشبيلية الأسبانية.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وأوجه تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدوليةوالقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس مجلس السيادة أزلية العلاقات بين البلدين منوها إلى التعاون المشترك في المجالات كافة ، مؤكداً حرص السودان الراسخ والثابت على توطيدها خدمة للمصالح العليا للبلدين.

وأطلع الفريق البرهان، الرئيس العراقي على مجمل تطورات الأوضاع في السودان وجهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار، والانتصارات التي حققتها القوات المسلحة، في كافة المحاور، بجانب الجرائم الممنهجة التي قامت بها مليشيا آل دقلو الإرهابية ضد المواطنين وتدمير البنيات التحتية للدولة السودانية.