التقى ناظر عموم الشايقية.. والي الشمالية يبحث اضرار برمجة قطوعات الكهرباء بمحلية مروي

بحث والي الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد لدى لقائه بمكتبه الاثنين ناظر عموم الشايقية عثمان العمدة والوفد المرافق له برمجة إنقطاع التيار الكهربائي بمحلية مروي.

وقال ناظر عموم الشايقية عثمان العمدة أن والي الشمالية وعد بالنظر في برمجة إنقطاع التيار الكهربائي بمحلية مروي التي تمتد مابين 5 – 6 أيام.

وأشار العمدة إلى أن إنقطاع التيار الكهربائي لأيام بمحلية مروي تسبب في أضرار كبيرة للزراعة، وبشر مواطني المحلية بأن الأيام القادمة ستكون هنالك أخبار سارة بشأن التيار الكهربائي، وتقدم بالشكر لوالي الشمالية لإستجابته ووعده بالحلول.

سونا