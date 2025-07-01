بدء التقديم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية للعام 2023-2024م

اعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بأن التقديم للقبول لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة للعام الدراسي 2023/2024م سيكون على النحو التالي: –

أولا: يبدأ التقديم في الفترة من الجمعة الموافق 27/6/2025م وحتى الأحد الموافق 6/7/2025.

ثانيا: يسمح بالتقديم للشهادة الثانوية السودانية أو ما يعادلها للعام 2023 فقط.

admission.gov.sd ثالثاً: يتم التقديم للقبول الكترونياً وعلى الطلاب وأولياء أمورهم الاطلاع على المعلومات الخاصة بالتقديم وإجراءاته من موقع الادارة العامة للقبول على الموقع التالي : وذلك للاطلاع على الآتي :- دليل القبول لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والاهلية للعام 2023م. لمعرفة طرق الدفع والبنوك المعتمدة لسداد رسوم الاستمارة.

رابعاً: المستندات المطلوبة لإكمال اجراءات التقديم: – الحصول على رقم الدفعية من قنوات الدفع بواسطة رقم الايصال من نظام وزارة المالية (إيصالي). رقم الجلوس التأكيد ومطابقة بيانات الطالب في الشهادة الثانوية.

خامسا: الطلاب السودانيين من حملة الشهادات الثانوية العربية والأجنبية للعام 2023م تسليم رقم الاستمارة وأصل الشهادة الثانوية المعتمدة من جهات الاختصاص بعد اكمال اجراءات التقديم الإلكتروني مباشرة للإدارة العامة للقبول بورتسودان او امدرمان أو مراكز الجامعات الحكومية بالولايات للتأكد من المطابقة

واستلام رقم جلوس موحد لغرض الاستخدام لبقية أنواع القبول وارجاع الأصل في حينه والا سيفقد الطالب حقه في المنافسة.

سادسا: رسوم التقديم – – رسوم التقديم من داخل السودان 10,000 جنيه للطلاب السودانيين الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية وغير السودانية. – رسوم التقديم للشهادة الثانوية غير السودانية من الخارج 100 دولار أمريكي.

سابعا – طرق ووسائل سداد رسوم التقديم الالكتروني للحصول على رقم استمارة التقديم الالكتروني عبر الآتي: – الدخول الي موقع التقديم الالكتروني لطلب رقم المطالبة (رقم (الفاتورة من نظام إيصالي الخاص بوزارة المالية. – استخدام رقم المطالبة (رقم الفاتورة للسداد عبر قنوات الدفع المعتمدة لدى وزارة المالية (نظام إيصالي). – استخدام رقم الدفعية للدخول الي التقديم والحصول على رقم الاستمارة من داخل الموقع.

ثامناً: مراكز التقديم: القصد من التقديم الإلكتروني أن تتاح للطلاب وأسرهم فرصة التقديم من أماكنهم وإذا لم يتمكن الطلاب من التقديم من منازلهم يمكنهم الذهاب الى أقرب مركز للتقديم وسيجد هنالك المساعدة اللازمة التي تمكنه من التقديم بسهولة ويسر. وهنالك مراكز للتقديم منتشرة في ولايات السودان المختلفة بالمراكز التالية – الجامعات الحكومية. – جامعات وكليات التعليم الأهلي والاجنبي والخاص.

مع تمنياتنا بالتوفيق