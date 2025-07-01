البرهان: أزمة السودان برهنت بأن النظام المالي العالمي يحتاج لإصلاح جذري

قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إن أزمة السودان برهنت ، بما لا يدع مجالاً للشك أن النظام المالي العالمي الراهن يحتاج إلى إصلاح جذري بما يحقق العدالة والتوزان والتمثيل العادل للدول النامية في مراكز صنع القرار.

وأوضح لدى مخاطبته اليوم بمدينة إشبيلية الأسبانية فعاليات المؤتمر الرابع لتمويل التنمية، أن السودان لا يطلب تعاطفاً أو مساعدات مؤقتة ، بل لابد من دعم مستدام قائم على إنصاف حقيقي ونظام دولي عادل ، يُمكّن السودان من النهوض والوفاء بإلتزاماته التنموية .