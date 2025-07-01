“مواصلة التنسيق والعمل المشترك”.. السيسي يستقبل البرهان في العلمين

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي في تصريح عقب اللقاء:

– اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الميدانية في السودان، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاستعادة السلام والاستقرار هناك

– الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره، مشددًا على استعداد مصر لبذل كل جهد ممكن في هذا الإطار

– الجانبان توافقا على أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى تقديم الدعم والمساندة للشعب السوداني الشقيق، في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يمر بها جراء النزاع الدائر

– المباحثات تطرقت أيضًا إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك جهود إعادة إعمار السودان، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، لا سيما في المجالات الاقتصادية، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين لتحقيق التكامل والتنمية المتبادلة