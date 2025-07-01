القوات المسلحة تصد هجوماً لمليشيا “اسرة دقلو” على الفاشر وتكبّدها خسائر فادحة

تمكنت القوات المسلحة بالفرقة السادسة مشاة بمدينة الفاشر، مدعومة بالقوة المشتركة من حركات الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية، من صدّ هجوم شنّته مليشيا “آسرة دقلو” الإرهابية على المدينة من المحور الجنوبي صباح الإثنين.

وأوضح المكتب الإعلامي للمقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور، أن المليشيا حاولت التسلل نحو المدينة بعد ترويج إعلامي مضلل عن خلو الفاشر من القوات النظامية، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف الأحياء السكنية وبعض المحاور الدفاعية.

وأكد التقرير الميداني للمكتب أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية تمكنت من دحر الهجوم وتكبيد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، مشيراً إلى الدور الحاسم لسلاح المدفعية الذي استهدف بدقة المركبات المصفحة وتجمعات المليشيا.

وأشار المكتب إلى أن هذا الهجوم يُعد المحاولة رقم (215) التي تتصدى لها القوات المسلحة والمقاومة على مدينة الفاشر، مؤكداً أن الانتصار تحقق بدماء الشرفاء من المقاتلين وسيظل محفوراً في ذاكرة الأجيال.

وجددت المقاومة الشعبية تأكيدها على الثبات والصمود، مشددة على أن إرادة الأبطال ستبقى عصية على الانكسار.

سونا