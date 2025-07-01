5 فصائل موقعة على اتفاق جوبا للسلام تعتزم التقدم بمذكرتين إلى مجلس السيادة السوداني ولجنة الوساطة الجنوبية للمطالبة بتدخل اللجنة لحل أزمة التباين

قالت صحيفة الشروق المصرية نقلا عن مصادر إن 5 فصائل موقعة على اتفاق جوبا للسلام في مقدمتها كيان الشمال بقيادة محمد سيد أحمد وحركة جيش تحرير السودان بقيادة مصطفى تمبور تعتزم التقدم بمذكرتين إلى مجلس السيادة السوداني ولجنة الوساطة الجنوبية للمطالبة بتدخل اللجنة لحل أزمة التباين حول تفسير البنود المتعلقة بالمشاركة في السلطة الانتقالية.

وأوضح الناطق باسم حركة العدل والمساواة محمد زكريا في تصريح للصحيفة أن المرجعية في تفسير نصوص اتفاق جوبا ليست لجنة الوساطة بل الجهات العدلية المختصة في تفسير القوانين، مضيفا أن أطراف اتفاق سلام جوبا في مرحلة حوار حول تجاوز التباينات في وجهات النظر.

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