مروي تستضيف عمومية اتحاد كرة القدم السوداني

تنعقد في الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء الموافق الأول من يوليو 2025م بقاعة جامعة أم درمان الإسلامية بمروي ، أعمال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السوداني لكرة القدم لانتخاب مجلس إدارة جديد لدورة 2025 – 2029م تحت إشراف لجنة الانتخابات برئاسة اللواء شرطة حقوقي دكتور آدم إبراهيم محمد الحاج المعينة بواسطة الجمعية العمومية في فبراير 2025م بأبو حمد.

وسيشارك في الجمعية (47) اتحاداَ محلياً و(18) نادياَ من أندية الدرجة الممتازة.

يشرف الجلسة الافتتاحية ويخاطب الجمعية والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد ، وستقوم الجمعية العمومية باعتماد فوز قائمة مجموعة التغيير برئاسة الدكتور معتصم جعفر سر الختم بالتزكية والتي لم تترشح في مواجهتها قائمة أخرى حتى موعد قفل باب الترشيحات حسب جدول الإجراءات الصادر من لجنة الانتخابات في 10 يونيو 2025م، وسيتم إعلان فوز القائمة بالتزكية من داخل الجمعية.

وسيخاطب رئيس الاتّحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المستر جياني إيفانتينيو، أعمال الجمعية العمومية غير العادية للاتّحاد السوداني لكرة القدم لانتخاب مجلس إدارة جديد لدورة 2025 – 2029م ، وسيتحدث لأعضاء الجمعية العمومية بهذه المناسبة.

ووصف الدكتور معتصم جعفر سر الختم الرئيس المنتهية دورته والمرشح الفائز برئاسة الاتّحاد السوداني لكرة القدم، الجمعية العمومية للاتحاد المنعقدة اليوم بمروي بالتاريخية، مضيفا بأنها تأتي بعد تعديل النظام الأساسي وفي ظل الظروف التي يعيشها السودان والتي لم تؤثر في الرياضة وكرة القدم وهذه هي الجمعية الثالثة بعد جمعيتي بورتسودان وأبوحمد،

وأكد جعفر أن الجمعية العمومية هي أعلى سلطة تملك حق التشريع وإصدار القرارات للجهاز التنفيذي (مجلس الإدارة) والتي يعول عليها كثيراً في دعم مشروع عودة كرة القدم لسيرتها الأولى .

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