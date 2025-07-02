زاهي حواس يوقع 4 كتب في شيكاغو بعد محاضرته عن أسرار الحضارة المصرية

شهدت ولاية شيكاغو الأمريكية فعالية ثقافية حيث ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس محاضرة جماهيرية بعنوان “أسرار الحضارة المصرية القديمة”، بحضور عدد كبير من المهتمين بالتاريخ والآثار من مختلف الجنسيات.

زاهى حواس

وتناول حواس في محاضرته أحدث اكتشافاته الأثرية في منطقتي سقارة والأقصر، مشيرًا إلى أن هذه المواقع لا تزال تخفي العديد من الأسرار التي تعمل البعثات المصرية على كشفها.

وأكد أن الاكتشافات الأخيرة تعزز من فهمنا لتاريخ مصر الفرعوني وتبرهن على مدى تطور الحضارة المصرية القديمة في مجالات العمارة والطب والفلك والهندسة وغيرها من العلوم.

وخلال الفعالية، قام حواس بتوقيع أربعة من كتبه وهم رمسيس الثاني وتوت عنخ آمون والجيزة والاهرامات وأسرار مصر الفرعونية، وسط إقبال كبير من الحضور الذين حرصوا على اقتناء نسخ موقعة والتقاط الصور التذكارية معه.

وفي كلمته الختامية، شدد حواس على أن مصر بلد آمن، ودعا الحضور لزيارتها واكتشاف كنوزها الأثرية بأنفسهم، مشيرًا إلى أن السياحة الثقافية في مصر تشهد نموًا مستمرًا بفضل جهود الدولة في حماية الآثار وتنشيط السياحة.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن جولة ثقافية يقوم بها حواس في عدد من المدن الأمريكية للترويج للحضارة المصرية وتعزيز العلاقات الثقافية بين مصر والولايات المتحدة.

صدى البلد