أحمد موسى ينتقد مشروع قانون الإيجار القديم: ليس وقته..!

علّق الإعلامي أحمد موسى على الجدل المثار حول مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تناقشه الحكومة حاليًا، مشيرًا إلى تصاعد الغضب داخل البرلمان ووسط قطاعات واسعة من المواطنين، معتبرًا أن توقيت طرح القانون غير مناسب في ظل الأوضاع الحالية.

وكتب موسى عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”:

“البرلمان ينتفض ضد مشروع الحكومة الخاص بالإيجار القديم، ويطالب بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بينما قرر المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مد مناقشات المشروع حتى الغد، وتأجيل النقاش حول مواده المثيرة للجدل.”

وأضاف:”بصراحة، لم يكن هذا هو الوقت المناسب لمناقشة قانون بهذه الحساسية، ولسنا في حاجة لإثارة شريحة ضخمة من المصريين لا يملكون سكنًا بديلاً.”

وأكد موسى أن الحكومة مطالبة بتقديم حلول واقعية وبدائل واضحة قبل طرح أي تشريع من هذا النوع، وقال:

“هناك تخبط رهيب، ولا توجد إحصائيات دقيقة عن أعداد المستأجرين الأصليين، ولا عن الأراضي المتاحة لبناء شقق بديلة، ولا حتى عن عدد الوحدات السكنية المتوفرة حاليًا… منتهى الاستهتار.”

واختتم موسى منشوره بالتشديد على أهمية جلسة البرلمان المقبلة، قائلًا:”جلسة الغد ستكون فاصلة.”

صدى البلد