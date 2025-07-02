يضم عشر أغنيات.. كارمن سليمان تستعد لإطلاق ألبومها الجديد “أصح غلطة”

تستعد المطربة كارمن سليمان لطرح ألبومها الغنائي الجديد “أصح غلطة” بشكل تدريجي خلال شهر يوليو الجاري.

وكشفت كارمن تفاصيل الألبوم، الذي يضم عشر أغنيات، هي “فيك حيل تكدب” و”الدنيا رايقة” و”صعبتها ع اللي بعدي” و”يا زعلانين” و”عمر تاني” و”طبطب عليا” و”إنت وبس” و”أناني إنت”، والمقرر طرح أولى أغانيه “حب ايه يا حسرة” مساء الخميس 3 يوليو على مختلف المنصات الرقمية تمهيدا لإطلاق باقي أغنياته فرادى على فترات خلال موسم الصيف.

وتتعاون كارمن سليمان خلال الألبوم مع نخبة من ألمع صناع الأغنية في مصر، من الشعراء والملحنين والموزعين، هم توما ومدين وعزيز الشافعي وأحمد المالكي وعمرو الشاذلي وكريم نيازي عمرو الخضري وشادي ديفيد وعمرو المصري ويحيي يوسف وأسامة الهندي.

كما تتعاون كارمن سليمان خلال ألبوم “أصح غلطة” مع زوجها الملحن والمنتج الموسيقي مصطفى جاد “إم جي ريكوردز”، الذي تولى مهمة إنتاج كافة أغنيات الألبوم بجانب تلحين أغنيتين من أغانيه.

ويعقب أصداء النجاح الجماهيري الذي صاحب آخر ألبوماتها “حبايب قلبي” والذي جمع الثلاثي كارمن ومصطفى جاد وعزيز الشافعي سويا العام الماضي، وضم أربع أغنيات من بينها “يا حرام معلش” و”هنا هنا”.

ويتزامن ألبوم “أصح غلطة” مع انتعاشة فنية تعيشها كارمن سليمان خلال بدايات موسم الصيف، انطلاقا من حفلها الاستثنائي في المغرب الذي تولت خلاله افتتاح فعاليات النسخة العشرين والأضخم من مهرجان موازين الموسيقي الدولي، وتستهل حاليا جولة حفلاتها الصيفية بعدة محطات في الساحل الشمالي تمهيدا لجولة حفلات في العالم العربي.

صدى البلد