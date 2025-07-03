هاني عادل يدافع عن شيرين عبدالوهاب: غنت لايف.. واللي بينتقدها مش فاهم

دافع الفنان هاني عادل عن النجمة شيرين عبدالوهاب، بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها إثر استخدامها تقنيات “بلاي باك” خلال حفلها في ختام مهرجان “موازين – إيقاعات العالم”.

وأكد أن ما قدمته شيرين لا يندرج تحت ما يُسمى بـ”البلاي باك”، بل يدخل في إطار استخدام الـBacking Tracks، وهي ممارسة شائعة عالميًا لتحسين جودة الأداء الحي.

وكتب عادل عبر حسابه على “فيس بوك”:”علشان نوضح الصورة، شيرين كانت بتغني لايف، وصوتها مش متسجل، والدليل إنها كانت بتوقف الغناء لما تغلط، وده مش بيحصل مع البلاي باك، لأن الأغنية بتكمل لوحدها. اللي شيرين استخدمته هو Backing Tracks، وده نظام بيشتغل بيه معظم مطربي البوب علشان يرفعوا جودة الصوت على المسرح.”

وأضاف:”في نظام الـBacking Tracks، المغني بيغني بشكل حقيقي، والفرقة بتعزف لايف، لكن بيكون في دعم صوتي في السماعات الداخلية زي الإيقاع، الكورال، وبعض الإرشادات… كل ده علشان العرض يطلع بنفس جودة الألبوم.”

وتابع مؤكدًا:”الموضوع مش بدعة، مصر كلها والعالم كله بيستخدموا النظام ده، واللي بينتقد لازم يكون فاهم هو بيقول إيه، علشان ميفتيش ويظلم الناس.”

واختتم عادل رسالته بدعوة لاحترام الفنانين وجهودهم، مؤكدًا أن الخطأ الحقيقي لا يكمن في استخدام هذه التقنيات، بل في عدم الاستعداد الجيد لها، مشيرًا إلى أن شيرين قدمت أداءً صادقًا ومباشرًا أمام جمهورها.

صدى البلد