ميريام فارس تتألق بفستان أبيض ملكي من الشيفون – صور

كالعادة، لا تمر إطلالة لميريام فارس من دون أن تثير الإعجاب وتصبح حديث السوشيال ميديا، وهذا ما حدث مجدداً خلال حفلها الأخير ضمن فعاليات “مهرجان موازين” لعام 2025، حيث أطلّت “ملكة المسرح” بفستان أبيض حمل كل معاني الأناقة والرقي، وجمع بين الفخامة والرومانسية بأسلوب مثالي.

تفاصيل الفستان: مزيج بين النعومة والترف

اختارت ميريام فستاناً أبيض مميزاً من تصميم إدمون مسلم أتى بقصّة أنثوية راقية، تميزت بياقة ملفوفة مغطاة بطبقة ناعمة من الشيفون، ما أضفى على الإطلالة لمسة حالمة وناعمة، تشبه إطلالات الأميرات في القصص الخيالية. ولم تخلُ التفاصيل من البريق، إذ زُيِّن الجزء العلوي للفستان بالكامل بتطريزات كريستالية لامعة عكست الأضواء بطريقة خلاّبة مع كل حركة لها على المسرح.

أما التنورة فجاءت بأسلوب الـBallroom الواسع، ما منح الفستان حجمه الفخم وسمح لميريام بالحركة بحرّية على المسرح، مع الحفاظ على طابع أنيق ومبهر. التصميم اتّسم بالتوازن المثالي بين البساطة في اللون والتعقيد في التفاصيل، وهو ما يعكس ذوق ميريام فارس الرفيع في اختيار أزيائها للمناسبات الكبرى.

إطلالة ميريام فارس في “موازين” 2025 كانت أكثر من مجرد فستان على المسرح؛ كانت عرضاً للأناقة المتقنة والتصميم الراقي، حيث نجحت كالعادة في مزج شخصيتها الاستعراضية مع حسّها الفني العالي في اختيار الأزياء. الأبيض كان خياراً موفقاً، عكس نقاء الإحساس وفخامة الحضور، لترسّخ مكانتها كواحدة من أكثر النجمات تألقاً في العالم العربي.

مجلة لها