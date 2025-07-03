“فُتحة عند الصدر”.. مايا دياب تلفت الأنظار بفستان من الجدائل الرفيعة – صور

أحيت الفنانة مايا دياب حفلاً غنائياً في مدينة هاتاي التركية، قدّمت خلاله مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة وسط تفاعل كبير من الجمهور.

واختارت مايا للحفل فستاناً مميزاً بتصميم مختلف من الكروشيه باللون البنّي على شكل جدائل رفيعة تم تنفيذها بطريقة لافتة وتحويلها الى ثوب مجسّم يناسب أجواء الصيف. وتميّز الفستان بحمّالة ملتفّة خلف الرقبة مع فُتحة عند الصدر، لينسدل بتنورة عبارة عن شراريب طويلة على شكل جدائل تبرز ساقيها وأجزاء من جسمها.

وأكملت إطلالتها بحذاء نسائي كلاسيكي باللون البنّي اللامع، وتزيّنت بأساور عريضة باللون الذهبي وبتصاميم مختلفة مع أقراط طويلة وبتصميم مميز، وهو ما أضاف لمسة من الأناقة والفخامة الى ثوبها الكروشيه الناعم وغير التقليدي.

ومن الناحية الجمالية، تركت مايا دياب شعرها الأشقر المموج ينسدل على ظهرها، وطبّقت مكياجاً قوياً يرتكز على الألوان الترابية التي تناسب لون بشرتها البرونزي مع أحمر شفاه باللون البنّي اللامع.

يُذكر أن مايا دياب قدمت أخيراً أغنية “حرّمت أحبك” للفنانة الراحلة وردة الجزائرية بتوزيع عصري حمل توقيع الموسيقي هادي شرارة، ولفت الكليب الذي قدّمته الأنظار بطريقة التصوير المبتكَرة والجديدة.

مجلة لها