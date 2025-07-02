شرطة القضارف.. التفاعل المباشر مع القوة بما يحقق أهداف الأمن المجتمعي

في إطار سعي رئاسة الشرطة المستمر نحو تطوير الأداء الشرطي وتهيئة بيئة العمل قام السيد اللواء شرطة/ سامي حامد أحمد حريز رئيس هيئة التدريب ومشرف القطاع الشرقي يرافقه اللواء شرطة عصام الدين محجوب محمد أحمد مدير شرطة ولاية القضارف بجولة ميدانية تفقدية شملت عددًا من الأقسام الشرطية بالولاية وذلك للوقوف ميدانيًا على أوضاع العمل واحتياجات القوة العاملة.

شملت الزيارات التفقدية عدد من أقسام شرطة القضارف منها قسم شرطة روينا وقسم شرطة الصناعات وقسم شرطة ديم بكر وقسم شرطة سلامة البيه حيث كان في إستقباله مدراء الدوائر و مدراء الإدارات العامة والمتخصصة وضباط الأقسام الذين قدموا تنويرًا شاملًا عن سير العمل والتحديات الميدانية والإحتياجات الفنية واللوجستية.

وأكد اللواء / حريز أن هذه الزيارات تأتي في إطار سياسة قيادة التدريب وقيادة الشرطة الرامية إلى تعزيز بيئة العمل وتحفيز منسوبي الشرطة ميدانيًا والإستماع المباشر لهم دعمًا لروح الإنضباط ورفع الكفاءة وأضاف سيادته أن الاهتمام ببيئة العمل ليس ترفًا بل هو أساس في رفع جودة الآداء وتحقيق الأهداف الأمنية.

من جهته أشار اللواء /عصام الدين محجوب في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة إلى أن شرطة ولاية القضارف تولي أهمية قصوى لتحسين البنية التحتية لأقسام الشرطة مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد خطوات عملية لتوفير الإحتياجات التي تم رصدها خلال هذه الزيارات خاصة في الجوانب التقنية والمعدات ووسائل الاتصال.