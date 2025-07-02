كلية السلطنة للعلوم الطبية بسنار تقدم 10 منح دراسية لأبناء شهداء “معركة الكرامة”

التقى مجلس أمناء كلية السلطنة للعلوم الطبية، برئاسة الدكتور محمد بشرى عثمان، اليوم بوالي ولاية سنار اللواء ركن معاش الزبير حسن السيد في مكتبه بأمانة الحكومة بمدينة سنجة.

وقدم الدكتور محمد بشرى عثمان شرحًا مفصلاً عن الكلية ورسالتها المجتمعية، مؤكدًا على دورها في خدمة المجتمع وتنمية الكوادر الطبية والإدارية.

وفي لفتة كريمة، أعلن الوفد عن تقديم 10 منح دراسية لدراسة البكلاريوس كاملة لأبناء شهداء “معركة الكرامة”. تشمل هذه المنح تخصصات حيوية ومطلوبة في سوق العمل، وهي: الطب والجراحة، المختبرات الطبية، التمريض، تقانة المعلومات، والعلوم الإدارية.

يأتي هذا الإعلان في إطار التزام كلية السلطنة للعلوم الطبية بمسؤوليتها المجتمعية ودعمًا لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن وبارك وفد كلية السلطنة انتصارات القوات المسلحة في المحاور كافة معربا عن أمله أن يعم الاستقرار ربوع السودان .