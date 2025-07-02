والي الخرطوم يفتتح فرع البنك العقاري بسوق صابرين

افتتح والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة صباح الثلاثاء فرع بنك العقاري التجاري بسوق صابرين بمحلية كرري، وذلك في إطار جهود حكومة الولاية لتعزيز الخدمات المصرفية وتوسيع قاعدة التعاملات المالية بما يسهم في دعم النشاطين التجاري والاقتصادي وتطبيع الأوضاع بالمناطق المتأثرة بالحرب.

حيا والي الخرطوم تجار سوق صابرين لدورهم الوطني المتميز خلال فترة الحرب حيث ظلوا صامدين في وجه التحديات الأمنية وساهموا في توفير السلع الاستهلاكية الضرورية للمواطنين رغم القصف العشوائي والمعارك التي شهدتها مناطق الولاية مما ساعد في استقرار الأوضاع المعيشية بمحلية كرري.

ودعا الوالي إدارة البنك إلى تبني مبادرات لتمويل مشروعات إعادة إعمار المنازل المتضررة من الحرب وتقديم تسهيلات تمويلية خاصة للمواطنين المتضررين مشيراً إلى أن حكومة الولاية تخوض معركة أخرى في سبيل استعادة الخدمات الأساسية وإعادة تأهيل البنى التحتية وتهيئة البيئة لعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأوضح الوالي أن الولاية شهدت خلال الفترة الماضية إعادة افتتاح (16) فرعاً لمصارف مختلفة مما يدل على تعافي القطاع المصرفي وعودة النشاط الاقتصادي تدريجياً مؤكداً أن جهود حكومة الولاية مستمرة في دعم المرافق الحيوية ومساندة المواطنين في تجاوز آثار الحرب .