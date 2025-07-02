“قلب رجل واحد”.. مستشار مجلس السيادة للشؤون الإنسانية يخاطب نداء جنوب كردفان

أكد الفريق الركن الصادق إسماعيل، مستشار مجلس السيادة الانتقالي للشؤون الإنسانية، أن الدعم الإنساني متاح ويصل إلى جميع أنحاء السودان، مشيرًا إلى توفر الإغاثة والمساعدات المتعلقة بالغذاء والدواء والايواء .

ودعا إسماعيل، خلال كلمته في اللقاء التفاكري الثاني لنداء جنوب كردفان – جبال النوبة وأبيي الذي انعقد بقاعة السلام بأمانة حكومة ولاية البحر الأحمر ببورتسودان، إلى توحيد الجهود والكلمة من أجل فتح الطريق أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة في جنوب كردفان.

وقال نحن بحاجة لأن نتوحد على قلب رجل واحد، وأن تكون كلمتنا واحدة، ونحن سعداء بأن نضع أيدينا بأيديكم لأنها خطوة في الاتجاه الصحيح .