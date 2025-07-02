والي سنار يقف على سير امتحانات الشهادة السودانية بمحلية الدندر

وقف والي ولاية سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد واعضاء اللجنة الأمنية برفقة وزير التربية والتوجيه والمدير التنفيذي لمحلية الدندر وقف على سير الامتحانات بمراكز الامتحانات بمحلية الدندر .

وأطمأن الوالي خلال طوافه على مراكز الامتحانات على عمليات التأمين والتنظيم واعمال الكنترول، ممتدحا كافة الجهود التي اسهمت في استقرار العملية التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .

واعرب عن امله ان تحرز ولاية سنار نتائج مشرفه واكد حرص حكومته واهتمامها بالتعليم وحلحلة كافة قضاياه.

من جانبه طمأن وزير التربية والتوجيه بولاية سنار الأستاذ بابكر سر الختم بان الامتحانات في جميع مراكز الولاية تسير بصورة طيبة .

ودعا الممتحنين بضرورة الاجتهاد والتركيز وقال ان الولاية اعدت جوائز قيمة للمتفوقين.